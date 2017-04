Due concerti per i “fochi” di San Giovanni

Andranno alla realizzazione delle celebrazioni del Santo Patrono di Firenze, San Giovanni, e in particolare ai tradizionali “fochi”, i proventi dei concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina in programma domenica 23 e lunedì 24 aprile all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte a Firenze (ore 21 – piazza S. Stefano – accesso da via Por S. Maria – Firenze – biglietti 20/15 euro).

L’Orchestra accoglie così l’appello lanciato dalla Società di San Giovanni Battista, che oltre due secoli si occupa dell’organizzazione dell’evento: l’edizione 2017 è a rischio per mancanza di fondi.

A impreziosire l’Orchestra in occasione dei due concerti saranno la chitarra di Luca Lucini e il bandoneon di Mario Stefano Pietrodarchi, a cui è affidata anche la direzione. Musiche di Nino Rota, Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla, Joaquín Rodrigo, per un programma che attraversa secoli e generi.

I biglietti sono disponibili nel circuito di prevendita Box Office e, nei giorni dei concerti, presso l’Auditorium di Stefano al Ponte, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 21. I bambini fino a 12 anni possono entrare gratuitamente, ai titolari della “Firenze Card” è riservato uno sconto di cinque euro su ogni biglietto. Ridotti anche per studenti e over 65.