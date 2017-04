Chiara Civello: da oggi online il video di “Cuore in tasca”

Da oggi, lunedì 10 aprile, è online il video di “CUORE IN TASCA”, brano estratto dal nuovo album della sofisticata cantautrice CHIARA CIVELLO, “ECLIPSE” (distribuzione Sony Music Italy), che ha debuttato al dodicesimo posto della classifica degli album più venduti della settimana TOP OF THE MUSIC FIMI/GfK Italia (diffusa da FIMI) e che arriva a tre anni di distanza dall’ultimo disco “Canzoni” e dopo il fortunato tour che l’ha portata ad esibirsi in Italia e all’estero.

Così Chiara Civello racconta il suo incontro con Dimartino, con cui ha scritto il brano: «Ci siamo incontrati a Milano. Non ci conoscevamo e appena sono entrata a casa sua mi ha chiesto se avevo fame. Sì, avevo fame. Mentre preparava una pasta con zucchine e noci, io ero seduta alla tastiera e ci siamo scambiati poche parole… Prima di scolare i fusilli avevamo la melodia di “Cuore in Tasca”. Poi passeggiando per Milano dopo pranzo ci siamo un po’ raccontati le cose nostre ed è uscito il testo».

Questa la tracklist dell’album: “Come vanno le cose”, “Eclisse twist”, “Cuore in tasca”, “Qualcuno come te”, “Sambarilove”, “Parole parole”, “Amore amore amore”, “La giusta distanza”, “Um dia”, “New York City Boy”, “To Be Wild”, “Quello che conta”.

Chiara Civello presenterà live il nuovo album in alcune prestigiose location in giro per l’Italia. Queste le prime date confermate: il 4 maggio all’Auditorium Parco della Musica di ROMA, il 5 maggio alla Basilica di San Giovanni Maggiore Pignatelli di NAPOLI, il 10 maggio al Teatro Palazzo di BARI, il 12 maggio all’UniCredit Pavilion di MILANO.

È possibile acquistare in prevendita i biglietti per la data di ROMA sul sito Ticketone.it, per la data di NAPOLI sul sito Go2.it, per la data di BARI sul sito e nei punti vendita Bookingshow.it e al botteghino del Teatro, e per la data di MILANO sul sito Geticket.it.