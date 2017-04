Bollate_ Il controllo vicinato diventa realtà

Bollate. Il Controllo di vicinato diventa realtà

Per tutti coloro che sono interessati al tema, nuovo per Bollate, del Controllo di vicinato, si terrà

giovedì 4 maggio 2017 alle 21 presso il centro civico di via San Bernardo 26, a Cassina Nuova, il

primo incontro pubblico sul tema della collaborazione tra vicini, pensata per aumentare la

sicurezza dei quartieri.

Si tratta di un programma di sicurezza partecipata che coinvolge i cittadini che, con poche

attenzioni, la conoscenza e la reciproca solidarietà, possono aiutarsi per vigilare sul territorio.

“La collaborazione tra vicini è fondamentale – spiega l’Assessore alla Polizia locale Marco

Marchesni – per far nascere un clima di sicurezza percepita da tutti i cittadini, ma soprattutto dalle

fasce più deboli come anziani e bambini. Collaborare, condividere e aiutarsi, per vivere in un

quartiere dove si percepisca davvero che tutti prestano attenzione vicendevole a cose e persone

Piccole attenzioni che trasformano i molti occhi che abitano i quartieri, in un vero deterrente per i

malintenzionati che hanno in mente di compiere furti o altri illeciti come graffiti, truffe e vandalismi

sui beni pubblici”.