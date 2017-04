Bollate: Apre i cancelli la prima area cani sostenibile

Sono terminate le operazioni di spostamento dell’area cani di via Papa Giovanni XXIII e tutto è pronto per l’apertura, mercoledì 12 Aprile, dei cancelli. L’attesa zona destinata i nostri amici a quattro zampe, la prima di questa Amministrazione, è stata realizzata dalla partecipata Gaia Servizi ed è un’area sostenibile, all’insegna del riutilizzo a 360 gradi: sono infatti stati recuperati completamente, dall’ex area cani di Via Montessori, la recinzione e gli arredi.

Ma la grande novità dell’area è la realizzazione di un percorso di “Agility Dog”, il primo a Bollate, dove i cani potranno cimentarsi in un divertente circuito ad ostacoli realizzato, sempre da Gaia Servizi, attraverso il recupero e il riutilizzo dei pali vandalizzati qualche settimana fa all’interno del “Percorso Vita” del Parco Centrale.

A breve verrà aperta anche l’area adiacente per cani di piccola taglia all’interno di una zona precedentemente abbandonata e incolta, grazie a un’operazione di riqualificazione attraverso la rimozione di residui cementizi, risemina e piantumazione di nuovi alberi, oltre al posizionamento della recinzione e di panchine.

L’Amministrazione ci tiene a sottolineare che sarà compito ora dei padroni mantenere l’area in ordine, attraverso la raccolta delle deiezioni dei propri animali e la copertura di eventuali buche che i cani dovessero scavare.

A tal proposito è in programma la realizzazione di un vademecum da installare in ogni area cani della città, al fine di ricordare ai proprietari le regole elementari e civili da rispettare all’interno delle aree cani, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.