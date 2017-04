Biagio Antonacci: prevendita biglietti per il nuovo tour 2017/2018.

Il 10 Novembre uscirà, su etichetta IRIS/SONY MUSIC ITALIA, il nuovo album di inediti del cantautore a più di tre anni di distanza dal successo del multiplatino “L’amore comporta”.

E dopo le uniche speciali date evento di Milano e Roma (5 sold-out) dello scorso Settembre, Biagio Antonacci debutterà il 15 Dicembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze, con un nuovissimo tour live che lo accompagneràin giro per tutta Italia.

I biglietti per il tour, prodotto e organizzato da F&P Group, in collaborazione con IRIS S.r.l., sono disponibili in prevendita dal 18 aprile, online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.

RTL 102.5 è radio partner del tour.