Agnese Valle in Tour

Ha ricevuto il PREMIO DELLA CRITICA al PREMIO BIANCA D’APONTE, l’unico in Italia riservato alla canzone d’autore al femminile, con il brano “Cambia il vento” (in un arrangiamento molto suggestivo per chitarra e clarinetto), mentre il suo ultimo album ALLENAMENTO AL BUONUMORE è stato candidato alla Targa Tenco come miglior album in assoluto del 2016.

Lei è AGNESE VALLE, cantautrice e clarinettista romana. Il suo tour primaverile partirà il 6 aprile dal Cicco Simonetta di Milano, in duo con Marco Cataldi alla chitarra, e promette atmosfere di grande impatto emozionale senza per questo rinunciare al groove e al divertimento.

Venerdì 7 aprile sarà ospite al “Parabiago d’autore” (Via Brisa 1, Parabiago – Milano) mentre domenica 9 aprile toccherà alla Liguria, precisamente a Chiavari, per un “House concert”.

ALTRE DATE:

VENERDì 5 MAGGIO @ NA COSETTA – Roma (in band)

SABATO 13 MAGGIO – “Mo’l’estate Spirit Festival XXIV edizione” – Apricena

DOMENICA 14 MAGGIO – “Mo’l’estate Spirit Festival XXIV edizione” – San Giovanni Rotondo