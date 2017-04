Partirà con l’anteprima nazionale il 22 Aprile dal Teatro Caniglia di Sulmona il tour di TERESA DE SIO per la presentazione del nuovo disco “TERESA CANTA PINO” (Sosia&Pistoia/Universal Music), un inedito omaggio in chiave folk d’autore della cantautrice napoletana all’amico PINO DANIELE.

Il mondo musicale di Teresa De Sio si fonde con quello del cantautore napoletano, dando nuova vita ad alcuni storici brani di Pino Daniele, senza stravolgerli ma immergendoli nelle sonorità tipicamente folk-rock di Teresa.

TERESA DE SIO PARLA DEL PROGETTO “TERESA CANTA PINO”

«Per me questo è un progetto devozionale. Pino sta sulle facce della gente, sulla facciata dei palazzi, per le strade. Non possiamo salutarlo che con la musica».

Nasce così un concerto ricco di energia, di musica e di colori. Di contaminazione musicale in cui il folk si fonde al blues e a ritmi contemporanei.

Un concerto diviso idealmente in due parti: una interamente dedicata a Pino Daniele e una in cui si ripercorre la lunga carriera di Teresa De Sio attraverso i suoi brani storici da “Vogl’ e’ turmà” a “Aum Aum”, fino alle attualissime Brigantessa e ‘o Paraviso ‘nterra, attraverso un crescendo musicale fortemente coinvolgente e con un travolgente finale a sorpresa.

Un percorso che, partendo dagli anni settanta, arriva a toccare i giorni nostri senza alcuna nostalgia, ma rendendo la musica protagonista e mettendo al centro lo spettatore, facendolo vibrare all’unisono con le note che dal palco si srotolano verso il pubblico in uno spettacolo di pura energia e di forza catartica.

Ad accompagnare Teresa una line-up d’eccezione: SASÀ FLAUTO, direzione musicale e chitarre, H.E.R. violino, PASQUALE ANGELINI Batteria, FRANCESCO SANTALUCIA tastiere, VITTORIO LONGOBARDI Basso, CLAUDIO GIUSTI, Fiati.

Il concerto prodotto e distribuito da AreaLive (info@arealive.it tel 081.7436271) per la produzione esecutiva di Romeo Grosso (CampoNitido info@camponitido.org) si annuncia di grande impatto scenico oltre che musicale, proprio a sottolineare che ogni singolo concerto viene vissuto dall’artista e dalla produzione come evento unico ed irripetibile.

L’intero Tour gode dell’alto patrocinio della PINO DANIELE TRUST ONLUS l’ente no profit creato in suo nome, la cui missione è quella di valorizzare il grande patrimonio artistico ed umano che ci ha lasciato, promuovendo iniziative di interesse culturale in ambito musicale, lo studio della musica e della sua contaminazione nelle culture del pianeta; altro importante sostegno è quello di CMC – Campania Music Commission – associazione che ha lo scopo di valorizzare e rilanciare il territorio campano, i suoi beni culturali e le sue professionalità attraverso la musica in tutte le sue declinazioni.