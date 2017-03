Viola Thian: “Ti amerò per sempre” – nuovo singolo

Da venerdì 10 marzo, sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming il primo singolo di VIOLA THIAN ” Ti Amerò Per Sempre “, testo musica e arrangiamenti della cantautrice Valeria Vaglio. Il singolo sarà in rotazione radiofonica dal 17 marzo.

«Questo pezzo non è un esercizio vocale, ma un manuale di volo» (Valeria Vaglio).

«Devo ringraziare Valeria per avermi dato l’opportunità di interpretare il brano. “Ti Amerò Per Sempre ” ha un testo molto profondo nel quale ogni parola ha il suo peso, credo che questo abbia contribuito a farmi entrare ancora meglio nel brano da punto di vista sia tecnico che interpretativo» (Viola Thian)

“Ti Amerò Per Sempre” fa parte di quelle promesse che richiedono coraggio. E non è tanto coraggioso il cuore impavido di una persona innamorata, quanto le labbra impietose di chi sta mentendo.

La rabbia si somma all’amore, lo travolge, poi si scuce e si rincolla, come una danza forsennata su un filo di seta, fino a quando non esplode. Questo pezzo è fatto di piccoli pezzi di cielo, di cicatrici, di sorrisi e di sogni svaniti.

Racconta di stanze in penombra, di viaggi lontani, di una memoria labile ed eterna allo stesso tempo.