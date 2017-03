“Verissimo”: gli ospiti della Toffanin, il 4 marzo

Sabato 4 marzo 2017, alle ore 16.30 su Canale 5, appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

E’ un’attrice amatissima e festeggia vent’anni di carriera. Ospite del talk show Gabriella Pession.

In studio si racconta uno dei protagonisti assoluti dell’ultimo Festival di Sanremo Michele Bravi.

Con il mitico gruppo comico il ‘Trio’ ha fatto divertire per anni tutta Italia. Per la prima volta a Verissimo l’attore Tullio Solenghi.

L’attore Massimo Ceccherini sarà a Verissimo per parlare della sua vita e della sua seconda esperienza come naufrago all’Isola dei Famosi. In studio anche l’ex naufraga Nathalie Caldonazzo.

Infine, per lo spazio dedicato a ‘Il Segreto’, sarà ospite Severo (Chico Garcia).