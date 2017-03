U2: “The Joshua Tree – 30 Years”

Per festeggiare i 30 anni dalla pubblicazione del quinto album di studio degli U2 “The JoshuaTree”, il 2 giugno 2017 verrà pubblicata una edizione celebrativa di questo leggendario disco.

Oltre alle 11 tracce dell’album, l’edizione super deluxe includerà anche registrazioni live del concerto del The JoshuaTree Tour del 1987 al Madison Square Garden, rarità e B-Sides dalle sessioni originali di registrazione dell’album.

Nell’edizione deluxeci saranno inoltre remix di Daniel Lanois, St Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite e Flood e un libro di 84 pagine con foto inedite scattate da The Edge durante la sessione fotografica del 1986 nel Mojave Desert.

“The JoshuaTree”, pubblicato il 9 marzo 1987, conteneva le hit “With Or WithoutYou”, “I StillHaven’tFoundWhatI’mLooking For” e “Where The Streets Have No Name” ed è andato al 1mo posto in UK, USA, Irlanda e in tutto il resto del mondo vendendo oltre 25 milioni di copie e catapultando Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr “da eroi a Superstar” (Rolling Stone).

Time Magazinededicò agli U2 la copertina del numero di aprile del 1987 proclamandoli “Rock’sHottest Ticket” e i successivi 12 mesi videro gli U2 fare la storia della musica mondiale.

Indimenticabile la registrazione del video di “Where The Streets Have No Name” sul tetto di un negozio di Los Angeles che paralizzò il traffico della città californiana e fruttò alla band un Brit Award e 2 Grammy Award (tra cui album dell’anno), i primi dei 22 ricevuti in carriera. L’estate del 1987 vede la Band tornare in Irlanda per 4 indimenticabili show live a Belfast, Dublinoe Cork.

“The JoshuaTree”era prodotto da Brian Enoe Daniel Lanois.Le registrazioni sono avvenute negli storici Windmill Lane Studios di Dublinoe alla Danesmoate House, dove successivamente andò a vivere Adam Clayton.

Questa la tracklistoriginale di “The Joshua Tree”: “Where The Streets Have No Name”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, “With Or Without You”, “Bullet The Blue Sky”, “Running To Stand Still”, “Red Hill Mining Town”, “In God’s Country”, “Trip Through Your Wires”, “One Tree Hill”, “Exit”, “Mothers Of The Disappeared”.

Il The JoshuaTree Tour 2017inizierà a Vancouver il 12 maggio 2017 per poi proseguire in tutto il Nord America e Europa.La band sarà in concerto in Italia il 15 e il 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.