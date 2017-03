Topo a bordo: cancellato il volo e risarcimento record

Incredibile situazione quella avvenuta su un volo British Airways, la presenza di un topo all’interno del Boeing 777 in partenza il 1 Marzo alle 10.40 da Heathrow con destinazione finale San Francisco ha portato alla cancellazione del volo.

Lorenzo Asuni, Marketing Manager di AirHelp società specializzata nei reclami per ritardi e cancellazioni nel trasporto aereo, a proposito spiega: “E’ incredibile quanto accaduto a Londra, i passeggeri sono stati fatti scendere dall’aeromobile poco prima del decollo per la presenza di un topo a bordo ed il volo è stato poi immediatamente cancellato”.

I primi passeggeri si sono già rivolti ad AirHelp per farsi aiutare a difendere i propri diritti ed a riguardo specifica Asuni “Stiamo già aiutando parte dei passeggeri e ora la British Airways dovrà risarcire ciascuno dei 298 viaggiatori a bordo con 600€, come indicato dal Regolamento Europeo CE261, per un totale di 178.800 €”

Sicuramente una delle cause più particolari mai riscontrate per un ritardo o la cancellazione di un volo. Ogni problema con diretta responsabilità della compagnia aeree obbliga la stessa, per legge, a risarcire i passeggeri con minimo 250€ e fino a 600€ a prescindere dal prezzo pagato per il proprio biglietto.

AirHelp ha aiutato oltre 1,6 milioni di persone a difendere questo diritto ma ancora solo il 2% degli aventi diritto reclama il proprio risarcimento.