Teatro Il Celebrazioni, Angelo Pintus: “Ormai sono una milf”

Angelo Pintus ritorna a calcare il palcoscenico del Teatro Il Celebrazioni con Ormai sono una MILF da giovedì 30 marzo a sabato 1 aprile.

Comico di spicco del programma TV “Colorado”, l’artista si è fatto apprezzare dal pubblico grazie alle riuscitissime imitazioni del telecronista Pizzul, dell’allenatore Mourinho, del motociclista Rossi e dell’attore Banderas.

Il nuovo spettacolo, Ormai sono una milf, riflette con una massiccia dose d’ironia sui cambiamenti che un quarantenne è costretto ad affrontare. “La vita cambia perché non puoi più mangiare quello che mangiavi prima, cambia perché sei ancora troppo giovane per fare alcune cose, ma sei già troppo vecchio per farne delle altre”. Ormai sono una milf racconta, con gli occhi di chi si sente sempre un bambino, la vita a 40 anni. “Mamma mia sono sempre più in forma…diciamolo…anche se ormai sono un uomo, un uomo? Una signora! Anzi…ormai sono una MILF!”.

Prezzi (comprensivi di prevendita): intero € 29,00 – ridotto € 26,00 – abbonati € 24,00 – smart € 22,00

Prevendite biglietti presso la biglietteria del Teatro IL Celebrazioni in Via Saragozza n° 234 a Bologna (apertura dal lunedì al sabato ore 15.00 – 19.00), presso la biglietteria del Teatro EuropAuditorium in Piazza Costituzione n°4 a Bologna (apertura dal lunedì al sabato ore 15.00 – 19.00), presso il Circuito VIVATICKET-CHARTA, i punti d’ascolto delle Iper Coop e il Circuito TICKETONE, oltre alle prevendite abituali di Bologna e con carta di credito su www.teatrocelebrazioni.it. Per informazioni: 051.4399123 – info@teatrocelebrazioni.it