Atleti amatoriali e professionisti, giovani ed appassionati di running, tutti pronti ai nastri di partenza della Stramilano 2017, la stracittadina più famosa d’Italia che si svolgerà domenica 19 marzo. La 46° edizione della corsa sarà dedicata a Fabio Cappello, il giovane runner venuto a mancare al termine della Stramilano Half Marathon dello scorso anno: tutti insieme #corriamoperfabio.

“Ormai la Stramilano non è più solo una corsa, è un’esemplificazione di ciò che vuole essere Milano: una città aperta, solidale, che funziona, dove l’ambiente e lo sport sono centrali” ha commentato Giuseppe Sala, Sindaco di Milano “Mi auguro che sia un giorno speciale per tutti”.

Madrina d’eccezione della Stramilano sarà l’atleta e campionessa paralimpica Giusy Versace, che prenderà parte alla manifestazione con la sua associazione Disabili No Limits Onlus: una realtà che opera per restituire a tutte le persone con disabilità una vita più autonoma donando ausili che, ad oggi, non sono previsti dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare, l’associazione raccoglie fondi per donare sedie a ruote ultraleggere e protesi in fibra di carbonio, per attività quotidiane e sportive a sostegno di coloro che vivono condizioni economiche svantaggiate.

“Sono molto emozionata di essere la madrina della Stramilano, una delle manifestazioni più storiche e numerose e con i record più importanti d’Italia. Lo sport regala sudore, fatica, emozioni, festa ma, soprattutto, tanti sorrisi. Abbattiamo le barriere mentali e, poi, abbatteremo quelle architettoniche: la Stramilano è un momento di integrazione per le famiglie, i disabili…tutti!” commenta Giusy Versace “Non vedo l’ora di partecipare, un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti”.

Le tre gare in programma, Stramilano 10 Km, Stramilanina 5 Km e Stramilano Half Marathon animeranno le strade meneghine in un clima di festa ed entusiasmo.A dare il via alla gara saranno, come da tradizione, i due colpi di cannone del Reggimento di Artiglieria a cavallo “Voloire”.

I primi a partire, alle ore 9.00, saranno i partecipanti della Stramilano, la corsa non competitiva dove corridori di ogni età e livello percorreranno 10 Km attraversando il cuore della città fino all’Arena Civica “Gianni Brera”.

Alle 9.30 partirà invece la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i più piccoli. I mini atleti e i loro accompagnatori attraverseranno il centro storico di Milano per 5 Km, conquistando il pubblico con la loro simpatia.

Infine, alle ore 11.00 in piazza Castello, sarà la volta della Stramilano Half Marathon. Migliaia di atleti professionisti e appassionati maratoneti si metteranno alla prova correndo a ritmo serrato sulla classica distanza di 21,097 Km.

L’arrivo è fissato per tutti all’Arena Civica, storico tempio cittadino dello sport, dove atleti grandi e piccoli potranno riprendersi dalle fatiche della corsa e godere di momenti di relax, divertimento e ristoro prima della suggestiva cerimonia di premiazione.

La Stramilano numero 46 non è solo occasione di sport e divertimento, ma anche di socializzazione, aggregazione e solidarietà sostenendo da sempre diverse associazioni, fra cui: Abio, assistenza ai bambini ospedalizzati; Associazione Aiuto ai Giovani Diabetici, aiuto ai genitori di figli con diabete, Amavas contro le malattie cardiovascolari, Il centro clinico Nemo, patologie neuromuscolari, Dutur Claun, clown terapia, Fabula, assistenza ai bambini autistici; Famiglie SMA, bambini con atrofia muscolare; Le Gocce, con bambini diversamente abili; Faraja House, i ragazzi di strada in Tanzania.

All’evento prenderà parte anche l’Esercito Italiano con un migliaio di atleti militari provenienti non solo dalla Lombardia, ma da tutta Italia.

Cinque carabinieri della squadra sportiva Paracadutisti di Livorno si lanceranno da un AB412 del nucleo elicotteri di Volpiano, per atterrare al centro dell’Arena Civica.

Ad assicurare il successo della manifestazione sarà, come sempre, il Comitato Organizzatore, che opera con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Provincia di Milano, della IAAF, della Fidal e del CONI e con il supporto di Banco BPM, Asics, BMW, Parmigiano Reggiano, Powerade.