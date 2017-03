Dal 17 al 19 marzo lo Spirit de Milan si incarna nello Spirit of Ireland!

Un passaggio da Milano a Dublino per celebrare San Patrizio, sempre all’insegna della vita sociale condivisa, del divertimento e della musica dal vivo.

Nella tre giorni il transatlantico Spirit de Milan salperà alla volta della capitale irlandese, per incontrare una terra e il suo spirito, fatto di cose semplici, genuine e vere. Il tutto insieme a gruppi provenienti direttamente dall’Irlanda, per creare un percorso per far conoscere luoghi e storie, suggestioni e idee.

Immancabile con tutti i suoi prodotti anche Guinness, che considera Spirit of Ireland il suo evento rappresentativo per Milano.

Tre giorni per vivere profumi, musica e il gusto delle pietanze tradizionali dell’Irlanda, dalla birra, alle ostriche, dai gruppi di musica tradizionale in arrivo da Oltremanica ai ballerini di Gens D’ys.

Un’occasione per le famiglie per venire a gustare, in tutti i sensi, lo spirito del popolo irlandese.

Preparatevi a partire…L’Irlanda è più vicina di quanto possiate immaginare.

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

* Venerdì 17 marzo

18.30 – apertura porte

19.00 – animazione danze irlandesi con GENS D’YS

19.00 – inizio della irish dinner e session musicali

21.00 – SHAMROCK BAND

22.30 – GENS D’YS – irish dance

23.00 – CùIG

00.00 – dj set/jam session

* Sabato 18 marzo

17.00 – apertura porte

17.00/18.00 – First step danze irlandesi

18.00 – animazione danze irlandesi con GENS D’YS

19.30 – inizio della irish dinner e session musicali

19.30 – SHAMROCK BAND

20.30 – GENS D’YS & A. SAGINETO

21.30 – CùIG

22.30 – DIRTY BASTARDS

23.30 – WHISKEY IN THE JAR

* Domenica 19 marzo

12.00/15.00 – irish brunch

15.00 – animazione danze irlandesi per bambini

16.00 – first step di danze irlandesi con GENS D’YS/giochi e attrazioni per tutti fino al tramonto

17.00 – GREEN CIRCLE

18.00 – FOLKHEADS

19.00 – inizio della irish dinner e session musicali

19.30 – GENS D’YS

20.00 – WHISKEY IN THE JAR

22.00 – CùIG

I costi d’ingresso sono di 15€ (con consumazione inclusa), per i nostri soci Spirit prezzo ridotto a 10€.

Per i bambini fino ai 12 anni l’ingresso è gratuito.