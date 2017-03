TEATRO IL CELEBRAZIONI

MERCOLEDÌ 29 MARZO

ore 21.00

SIMONA MOLINARI

in

LOVING ELLA

con Fabio Colella (batteria), Fabrizio Pierleoni (contrabbasso),

Gian Piero Lo Piccolo (sax, clarinetto) e Claudio Filippini (pianoforte)

Il 29 marzo il Teatro Il Celebrazioni ospiterà un nuovo evento, Loving Ella, un progetto che, in occasione del centenario della nascita di Ella Fitzgerald, previsto il 25 aprile 2017, vedrà la voce di Simona Molinari protagonista della serata.

La regina del jazz è sicuramente l’artista che ha più influenzato gli studi e la formazione della cantautrice napoletana. Il concerto sarà un viaggio narrativo in cui Simona Molinari porterà in scena le canzoni che hanno caratterizzato la carriera della cantante e alcuni aneddoti biografici della controversa vita privata di Ella Fitzgerald: gli inizi, gli amori, le passioni e la malattia. Uno spettacolo che vuole essere un’esperienza di viaggio alla scoperta del mondo interiore ed esteriore di quella che veniva definita: “First Lady of Song”.

All’interno del concerto Simona inserirà anche alcuni dei suoi brani più significativi, in modo da mostrare in che modo la musica di Ella ha contribuito al suo odierno amore per lo swing e per il jazz. Non mancheranno naturalmente nello spettacolo le canzoni che l’hanno portata al successo.

“Ho inzuppato le mani in tutti i vinili più belli di Ella, mi sono imbattuta in Duke Ellington, Ghershwin, Jobim, Cole Porter e ho scelto le cose che mi hanno colpito di più e quelle che mi hanno toccato il cuore”. Simona Molinari

PREZZI (comprensivi di prevendita): poltronissima 32,00 € – platea, balconata e palchi 25,00 €

PREVENDITE acquistabili presso la biglietteria del TEATRO IL CELEBRAZIONI (Via Saragozza, 234, Bologna), aperta dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00, presso la biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione, 4, Bologna) aperta dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00, attraverso il Circuito VIVATICKET-CHARTA, i punti d'ascolto delle IperCoop e il Circuito TICKETONE, oltre alle prevendite abituali di Bologna e provincia e attraverso il sito www.teatrocelebrazioni.it.

