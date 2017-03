Rugby – Convocato Mattia Bellini per l’ultima giornata del Torneo

Il CT della Nazionale Italiana Rugby Conor O’Shea ha convocato il trequarti di Zebre Rugby Mattia Bellini (5 caps) in sostituzione di Michele Campagnaro che ieri, in occasione del test-match contro la Francia, ha riportato una sublussazione dell’acromion claveare.

Bellini si aggregherà in serata al raduno dell'Italia a Roma in vista dell'ultima giornata dell'RBS 6 Nazioni di sabato 18 marzo ad Edinburgo contro la Scozia.

Rientrano in gruppo, dopo essere stati messi a disposizione dei rispettivi Club di appartenenza per gli impegni agonistici del week-end, anche il seconda linea Ruzza, il mediano d’apertura ed estremo Minozzi ed i trequarti Bisegni e Boni.

La rosa della Squadra Nazionale per l’ultimo turno del Torneo è aggiornata come segue:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Zebre Rugby, 7 caps)

Dario CHISTOLINI (Zebre Rugby, 17 caps)

Lorenzo CITTADINI (Aviron Bayonnais, 57 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby, 13 caps)*

Sami PANICO (Patarò Calvisano, 9 caps)*

Tallonatori

Tommaso D’APICE (Zebre Rugby, 13 caps)*

Ornel GEGA (Benetton Treviso, 11 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 85 caps)

Seconde linee

George Fabio BIAGI (Zebre Rugby, 18 caps)

Marco FUSER (Benetton Treviso, 20 caps)*

Federico RUZZA (Zebre Rugby, esordiente)*

Andries VAN SCHALKWYK (Zebre Rugby, 11 caps)

Flanker/n.8

Simone FAVARO (Glasgow Warriors, 36 caps)*

Maxime Mata MBANDA’ (Zebre Rugby, 7 caps)*

Francesco MINTO (Benetton Treviso, 32 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 125 caps) – capitano

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Treviso, 10 caps)

Mediani di mischia

Giorgio BRONZINI (Benetton Treviso, 7 caps)

Edoardo GORI (Benetton Treviso, 60 caps)*

Marcello VIOLI (Zebre Rugby, 2 caps)*

Mediani d’apertura

Carlo CANNA (Zebre Rugby, 19 caps)

Matteo MINOZZI (Patarò Calvisano, esordiente)*

Centri

Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 41 caps)*

Tommaso BONI (Zebre Rugby, 2 caps)*

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 88 caps)

Ali

Mattia BELLINI (Zebre Rugby, 5 caps)*

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby, 7 caps)

Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso, 10 caps)*

Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 42 caps)*

Estremi

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby, 10 caps)*

Luca SPERANDIO (Benetton Treviso, 1 cap)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato