PIERPAOLO PRETELLI, L’EX VELINO DI STRISCIA LA NOTIZIA, DIVENTA PAPA’ E SI TUFFA NEL MONDO DELLA MODA

Il velino moro Pierpaolo Pretelli diventa papà. Lo ha annunciato la sua compagna, l’attrice Ariadna Romero, con cui nei giorni scorsi ha posato per un servizio fotografico. Si tratta del sigillo d’amore più grande, per una coppia dello spettacolo molto giovane ma già molto amata. Pretelli, dunque, molto presto (in luglio) affronterà la gioia della paternità. E proprio lui, la scorsa estate, aveva auspicato questa possibilità in un’intervista al settimanale Nuovo. L’ex valletto di Striscia la Notizia oggi è un modello molto apprezzato, testimonial di brand importanti e protagonista di alcuni cataloghi di rinomati marchi italiani. Il suo percorso formativo nasce con la tv, ma continua nel mondo del fashion business. Anche Barbara D’Urso lo ha spesso invitato a Pomeriggio 5, per il modo ironico di proporre i servizi che gli vengono richiesti, ma anche per il modo tutto suo di raccontarsi, affrontando sempre temi differenti: dall’estetica, alla cosmetica, allo sport. Insomma un personaggio completo, che il pubblico forse ha riscoperto e sta apprezzando più ora di quanto non facesse quando – dopo aver affrontato l’esperienza sul bancone del tg satirico di Canale 5 – si era timidamente affacciato al settore dello spettacolo e dello show-biz.