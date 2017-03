Pasqua a Barcellona

In occasione delle festività pasquale la Grimaldi Lines propone quattro giorni di relax alla scoperta di Barcellona. Si tratta di quattro giorni in programma con la tradizionale formula dell’hotel on board che prevede sia il viaggio di andata e ritorno e il pernottamento a Barcellona a bordo della nave Cruise Roma, ammiraglia della flotta Grimaldi Lines.

La partenza dal porto di Civitavecchia è prevista per sabato 15 aprile alle ore 22.15, in alternativa sarà possibile imbarcarsi anche da Porto Torres domenica 16 aprile alle 06.30. La nave raggiungerà Barcellona domenica 16 aprile alle ore 19.15, in tempo per trascorrere la serata tra tapas, sangria e una passeggiata lungo le banchine del Port Vell..

Dopo la notte trascorsa a bordo della nave ferma in porto, la giornata di lunedì 17 aprile potrà essere interamente dedicata alla scoperta di Barcellona – dalle Ramblas al Parc Guell,dal Paseo de Gracia alla Sagrada Familia – fino alla partenza prevista alle 22.15 alla volta di Civitavecchia dove la nave attraccherà martedì 18 aprile alle 18.45 (con scalo intermedio a Porto Torres lo stesso giorno alle 10.30).

L’ammiraglia Cruise Roma è un cruise ferry di ultima generazione, dotato di ogni tipo di comfort. La nave offre cabine spaziose e suite eleganti, ristorante panoramico per assaggiare le specialità degli chef di bordo, piscina e solarium a centro nave, centro benessere a disposizione degli ospiti con sauna, bagno turco, idromassaggio e palestra. Per il divertimento notturno ci sono il grande Salone dello Smaila’s Club con musica dal vivo, il casinò e la discoteca aperta fino a notte fonda

Per informazioni e prenotazioni: tel. 081.496.444 – e-mail: info@grimaldi.napoli.it