Paola Turci: “Il secondo cuore Tour”

Dopo il grande successo sanremese Paola Turci è pronta per tornare live sul palco con IL SECONDO CUORE TOUR che partirà il 9 maggio dall’ Auditorium Parco della Musica di Roma, preceduto da una data zero il 6 MAGGIO al Teatro Comunale di Todi (PG), per poi proseguire con altre 8 tappe in tutta Italia.

Dopo i due appuntamenti già annunciati di Roma 9 MAGGIO – Auditorium Parco della Musica e Milano 22 MAGGIO – Auditorium La Verdi – Fondazione Cariplo, queste le nuove tappe: 6 MAGGIO – Todi (Pg), Teatro Comunale; 16 MAGGIO – Fermo, Teatro Dell’Aquila; 17 MAGGIO – Trento, Auditorium Santa Chiara; 23 MAGGIO – Reggio Emilia, Teatro Valli; 24 MAGGIO – Vicenza, Teatro Comunale; 2 LUGLIO – Torino, Festival d’Estate c/o Piazzetta Reale; 11 AGOSTO – Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana.

I biglietti per tutte le nuove date saranno disponibili sul circuito ufficiale Ticketone (sul sito www.ticketone.it e nei punti vendita) e presso i rivenditori autorizzati dalle ore 10 di lunedì 13 marzo, ad eccezione della data di Torino, le cui informazioni saranno comunicate a breve. Inoltre, a grande richiesta, saranno disponibili nuovi biglietti anche per il live di Milano.

“Fatti bella per te” è il brano che segna il grande ritorno di Paola Turci. Presentato alla 67esima edizione del Festival di Sanremo, il pezzo è stato scritto dalla stessa Paola con Giulia Ananìa, Luca Chiaravalli, Davide Simonetta e prodotto da Luca Chiaravalli. “Fatti bella per te” anticipa il nuovo disco di inediti di Paola Turci IL SECONDO CUORE, in uscita il 31 marzo 2017 per Warner Music Italy.