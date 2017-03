Pace tra Emma Marrone e Red Ronnie grazie a Nicolò De Devitiis

Ieri sera, nella puntata de “Le Iene Show” in prima serata su Italia 1, l’inviato Nicolò De Devitiis ha ristabilito la pace tra Emma Marrone e Red Ronnie. La mission era quella di calmare le acque dopo uno scambio burrascoso sui social dove le due parti si sono attaccate a vicenda sul tema dei talent show. Ma cosa è successo?

All’inizio del servizio la Iena De Devitiis raggiunge il guru della musica Red Ronnie nel suo studio, dove confessa che secondo lui i talent non creano veri cantanti. Interrogato sul recente dibattito sui social, scaturito da un suo post in cui citava la stessa Emma, rimane convinto della sua posizione e per questo motivo la Iena gli propone di spiegarsi attraverso una lettera firmata.

Questa viene puntualmente consegnata dalla Iena alla cantante che ascolta il messaggio e afferma che c’è stato un malinteso. Emma firma a sua volta la lettera, e la pace, ribattendo che in fondo i talent “non stanno togliendo niente a nessuno, stanno solo dando una mano a dei ragazzi che hanno voglia di fare qualcosa”.

Per risalire all’inizio di questa storia dobbiamo tornare a mercoledì scorso quando Michele Monina, critico musicale del Fatto Quotidiano, ha pubblicato un articolo che puntava fortemente il dito contro i talent show e i cantanti provenienti da quel mondo televisivo. Il titolo era categorico: “I talent show sono morti: dal concerto annullato di Elodie alle non pervenute Gaia, Eva e Roshelle”. Di conseguenza non è certo passato inosservato.

Il giorno dopo Red Ronnie si è espresso sui social tirando in ballo Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi (entrambe uscite da Amici) affermando di provare “tristezza per tanti ragazzi ingannati da un meccanismo teso solo a sfruttarli in nome dell’audience e del potere televisivo”.

Emma non ha esitato a ribattere con un lungo post in cui dichiarava di sentirsi “in dovere di difendere la mia dignità, la mia posizione ed il contesto”. Con la faccia tosta che l’ha sempre contraddistinta, punzecchiava Red Ronnie inserendolo tra “i primi a nutrirsi dei Talenti dei Talent a proprio uso e consumo e quando meglio conviene”. A questo punto il critico musicale e conduttore televisivo decideva di rispondere nuovamente con una diretta Facebook della durata di quasi due ore.