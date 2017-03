News Italo Treno

Italo, per festeggiare l’arrivo della primavera insieme ai suoi viaggiatori,lancia una nuova promozione dedicata a tutti quelli che decidono di spostarsi lungo la tratta Roma-Milano e viceversa. Su tutti i treni no stop (senza fermate intermedie), per i viaggi effettuati tra il 10 maggio e il 30 luglio in ambiente Smart, i viaggiatori Italo potranno usufruire di uno sconto del70% .

Le due città, rese sempre più vicine grazie all’Alta Velocità, sono meta quotidiana di numerosi viaggiatori, che si spostano frequentemente per lavoro o per turismo. Oggi, grazie ai biglietti scontati offerti da Italo, c’è una ragione in più per partire.

Si può dunque già prenotare per una gita fuori porta di primavera o per un weekend di inizio estate, per godersi le bellezze delle due città. Ci sono sempre ottimi motivi per recarsi a Roma così come ce ne sono altrettanti per andare a Milano.

Visitare il Colosseo, la Basilica di San Pietro, gustarsi la vista della Città Eterna dal Gianicolo, sono solo alcune delle cose che può fare un turista a Roma. Ammirare le bellezze del Duomo, visitare il Castello Sforzesco o immergersi nello shopping è solo un piccolo suggerimento per godersi il capoluogo lombardo.

Acquistare questi biglietti è davvero semplice, si può comprare tramite tutti i canali di vendita Italo e non serve inserire nessun codice promozionale.

Non resta che programmare la propria gita, o la propria trasferta di lavoro, e comprare il biglietto!