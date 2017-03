“Moda mia” al cinema

Moda mia, il secondo lungometraggio di Marco Pollini dopo le Badanti, è nelle sale italiane dal 23 marzo con Ahora!

Il film girato in location scelte con estrema accuratezza tra Arzachena, Canniggione Palau, oltre a esaltare e valorizzare gli splendidi paesaggi, vede impegnate maestranze locali e attori sardi tra professionisti ed esordienti, e ha il sostegno di imprese autoctone che hanno preso parte al film per promuovere il proprio marchio, come “Famiglia Orro” azienda multifunzionale e fattoria didattica fortemente legata al territorio e alle sue specificità tra i cui prodotti spicca Il Vernaccia di Oristano, liquore simbolo del territorio regionale.

Moda mia gode inoltre del supporto logistico organizzativo della Fondazione Sardegna Film Commission.

Il soggetto, scritto e sceneggiato da Marco Pollini e basato su una storia vera, racconta le vicende di Giovannino, delicato e sensibile giovane sardo alle prese con il suo sogno di divenire un giorno stilista di moda.

Giovannino dovrà perseguire il suo obbiettivo scontrandosi con la ritrosia di un ambiente ostile e il disprezzo di un padre-padrone, Antonio, rozzo pastore dedito ai vizi che non è in grado di riconoscere ed apprezzare il talento del figlio.

Nel cast troviamo Pino Ammendola nel ruolo di Antonio, e i giovanissimi attori sardi Francesco Desogus, nel ruolo di Giovannino e Davide Garau in quello di Domenico. Hanno preso parte alle riprese anche l’apprezzato attore 86ene Gianpaolo Loddo e le cagliaritane Valentina Sulas e Margherita Margarita, mentre appare in partecipazione speciale il popolare giornalista Cesare Corda.

Nella pellicola vedremo anche Melissa Satta, protagonista di un particolare cameo che la ritrae come top model e musa ispiratrice a testimonianza del suo instancabile impegno nel promuovere i luoghi che l’hanno vista crescere e divenire la splendida e poliedrica professionista celebrata in Italia e all’estero.