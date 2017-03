MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI SPA

RACCORDO AUTOSTRADALE S.S.11 MOLINO DORINO – CASCINA MERLATA – A8

Per lavori di pavimentazione di competenza Autostrade per L’Italia – Direzione 2° Tronco di Milano, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 27 Marzo alle ore 05:00 di Mercoledì 29 Marzo 2017, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A8-Varese) con obbligo di uscita allo svincolo Pero / MI-Gallaratese (km 3+040). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Rotatoria Merlata (Km 4+800) per la medesima carreggiata sud del Raccordo. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in A50 Tangenziale Ovest (direzione A8-Laghi).

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 28 Marzo alle ore 06:00 di Mercoledì 29 Marzo 2017, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata/uscita da/per MI-Rubattino (Km 5+927) per/da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.103 Segrate (Km 7+313).

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate la seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 29 Marzo alle ore 06:00 di Sabato 1 Aprile 2017, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.3 Brugherio / Cologno Nord MM2 (Km 14+525) da carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo S.P.113 Cernusco sul Naviglio (Km 15+760).

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori correlati alla riqualifica ed il potenziamento della S.P.46 Rho-Monza, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 27 Marzo alle ore 06:00 di Martedì 28 Marzo 2017 verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P. ex S.S.35 (Km 12+940) provenienza Meda per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincolo (provenienza Milano-Bruzzano).

A53 RACCORDO BEREGUARDO-PAVIA

Per lavori di riqualifica del Raccordo Autostradale, verrà effettuata la seguente chiusura diurna:

– Dalle ore 10:00 alle ore 15:00 di Mercoledì 29 Marzo 2017, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A54-Pavia) nella tratta compresa tra gli svincoli Bereguardo (Km 0+592) e Cascina Campagna (Km 4+819), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.S.526 PV-Abbiategrasso.