Italo ActionAid contro la violenza sulle donne

Italo conferma il suo impegno concreto nella promozione della responsabilità sociale sostenendo ActionAid nella lotta contro la discriminazione e la violenza di genere.

Ancora oggi, purtroppo, in diverse Paesi del mondo come Brasile, Kenya, India, Cambogia e Afghanistan, i diritti umani di milioni di donne e bambine vengono negati e calpestati: per questo motivo Italo, in occasione della Festa della Donna,affianca ActionAid nella sua attività di sensibilizzazione e informazione.

Dall’8 al 15 di Marzo, infatti, presso le sue lounge di Roma e Milano Italo ospiterà gli ambasciatori di ActionAid e due mostre fotografiche dedicate alle attività dell’organizzazione per contrastare la violenza sulle donne e affermare il loro diritto ad accedere e possedere la terra che lavorano.

Presso la Lounge Italo Club di Roma Termini sarà allestita la mostra “Donne in Afghanistan”, che racconta la quotidianità e la forza di piccoli gesti e i progressi fatti grazie al progetto “Stop alla violenza contro le donne” in un Paese in cui, per una donna, anche solo uscire di casa rappresenta un atto di coraggio.

Saranno invece gli scatti della mostra “Donne agricoltrici del Sud del mondo” ad essere esposti presso laLounge Italo Club di Milano Centrale. Questa mostra promuove il diritto delle donne a possedere ed ereditare la terra e ad avere accesso alla formazione e al credito per le attività agricole.

I viaggiatori di Italo che hanno accesso alle lounge avranno la possibilità di attendere il loro treno ammirando questi suggestivi scatti, che offrono spunti di riflessione su tematiche estremamente attuali e rilevanti.

Presso le lounge saranno presenti anche gli ambasciatori di ActionAid, pronti a fornire informazioni e approfondimenti sulle attività dell’associazione ai viaggiatori che ne faranno richiesta.

Le lounge, concepite per offrire il massimo del confort e dei servizi ai viaggiatori, sono gli spazi ideali per ospitare simili eventi, rendendo sempre più originale e mai banale l’esperienza di viaggio di chi sceglie Italo.

ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente presente in 45 paesi che opera al fianco delle comunità più povere, contro fame, ingiustizia e disuguaglianza sociale. Da oltre 40 anni è a fianco delle comunità più povere e marginalizzate, per garantire loro migliori condizioni di vita e il rispetto dei diritti fondamentali.

Il lavoro sul campo di ActionAid coinvolge circa 20 milioni di persone attraverso 800 progetti, sviluppati in collaborazione con 2000 organizzazioni locali in 5 continenti.