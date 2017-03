Halsey a giugno al Milano Summer Festival

La nuova promessa del pop alternative mondiale ha un solo nome: Halsey. Dopo lo show sold-out dell’anno scorso al Fabrique di Milano, Halsey – definita da Billboard Magazine come “la voce della nuova generazione” – torna in concerto in Italia con un’unica data il prossimo 27 giugno al Milano Summer Festival, che si terrà all’Ippodromo Snai – San Siro.

Halsey, nominata ai Grammy Awards lo scorso anno, è un fenomeno pop in forte ascesa: dalle canzoni che pubblicava su Soundcloud si è ritrovata in pochissimo tempo a rilasciare un’album d’inediti, BADLANDS, certificato platino da RIAA dopo solo un anno dalla sua uscita, da cui sono stati estratti ben cinque singoli e che ha totalizzato la cifra record di 100 miliardi di stream.

Halsey si è successivamente imbarcata in un tour sold-out in cinque continenti e ha cantato al concerto organizzato per il Premio Nobel per la Pace in Norvegia. Inoltre, la sua performance al festival Coachella nel 2015 è stata in assoluto la più twittata.

Grazie ad una voce ammaliante, a testi profondi e mai banali e a melodie catchy e pop, BADLANDS è stato l’album di un’artista emergente più importante dell’anno e ha consacrato Halsey come promessa della musica internazionale.

E’ stata scelta inoltre da Skrillex per duettare assieme a Justin Bieber nel brano “The Feeling”, incluso nell’ultimo disco del cantante, Purpose. Ha duettato, poi, insieme ai Chainsmokers in “Closer”, hit planetaria rimasta alla n.1 della classifica americana per ben 6 settimane.

Di recente ha pubblicato il brano inedito “Not Afraid Anymore”, appositamente realizzato per il film “Cinquanta sfumature di Nero” ed inserito nella colonna sonora della pellicola, dove compaiono artisti del calibro di Taylor Swift, Zayn, Sia e John Legend.