Gelateria Caldozero

Aprire una gelateria non significa solo produrre gelati. In una città come Milano, dove i ritmi, gli stimoli e l’ambiente food hanno dei ritmi veloci, c’è chi ha creato una realtà poliedrica.

Stiamo parlando di Caldozero, una gelateria, un laboratorio e una scuola, tra via Gentilino e Corso San Gottardo, dove l’ambiente e il gusto delle produzioni artigianali sono di ottima qualità.

Caldozero non è solo una scuola, un laboratorio ma una filosofia di creazione del gusto, che sicuramente riuscirà ad incontrare il tuo gusto e farti provare una nuova esperienza.

Il gelato è inoltre un alimento consumabile in tutte le stagioni dell’anno e che ha un futuro. Per questo se l’idea di creare, mettere in pratica la tua fantasia e imparare l’arte del mestiere, ti consigliamo di informarti sui nostri corsi. Infine sul nostro sito www.caldozero.it hai la possibilità di accedere alla sezione “lavora con noi” e quella relativa ai corsi.

Via Gentilino, 4

Milano (Zona San Gottardo)

tel.: 340.4722085