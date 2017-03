Ex militare a “Striscia la notizia”

QUESTA SERA A STRISCIA LA NOTIZIA

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40), torna il caso dell’uranio impoverito dei 4000 nostri militari malati. Jimmy Ghione raccoglie la testimonianza di Antonio Attianese, un ex soldato italiano in azione nel 2002 e nel 2003 in Afghanistan, vittima di un carcinoma vescicale provocato dall’uranio impoverito presente nelle munizioni usate dall’esercito. L’ex alpino-paracadutista dei reparti speciali che ha subito più di 35 interventi, denuncia di aver ricevuto delle intimidazioni dai propri superiori: «Mi hanno spinto a non rivolgermi a un avvocato». L’ex militare, però, ha registrato il colloquio in cui gli ufficiali dicevano: «Ti abbiamo chiamato perché il reparto non venga sputtanato fuori. Se lo Stato ti autorizza a un rimborso spese fino a un certo punto, il reparto ti viene incontro anche dall’altra parte. Poi non è che se ti diamo una mano a uscire dalla porta poi cerchi di rientrare dalla finestra chiamando un avvocato…».

