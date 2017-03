Eutopia tour

CONTINUA L’“EUTÒPIA TOUR”

ANNUNCIATE LE PRIME TRE DATE ESTIVE!

L’8 LUGLIO al Rugby Sound Festival di LEGNANO (MI)

IL 14 LUGLIO all’Arena Campo Marte di BRESCIA

IL 22 LUGLIO all’Area Festival di MAJANO (UD)

Dal 24 marzo sette concerti nei palasport

Biglietti disponibili da domani su Ticketone e nei punti vendita abituali

Dopo le date già confermate, a grande richiesta si aggiungono le prime tre tappe estive al tour dei LITFIBA, pronti a tornare live con la loro trascinante energia per presentare dal vivo il loro ultimo disco “Eutòpia”: l’8 LUGLIO al Rugby Sound Festival di LEGNANO (Milano), il 14 LUGLIO all’Arena Campo Marte di BRESCIA e il 22 LUGLIO all’Area Festival di Majano (Udine).

I biglietti sono disponibili dalle ore 11.00 di domani, giovedì 2 marzo, su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Il tour sarà anticipato dalla data zero, che si terrà venerdì 24 marzo al Modigliani Forum di Livorno.

Queste le altre tappe del tour confermate (prodotto e organizzato da F&P Group), dove la band porterà sul palco con tutta la sua carica prorompente i suoi più grandi successi e i brani dell’ultimo disco: il 29 MARZO alla Kioene Arena di PADOVA, il 31 MARZO al Mediolanum Forum di MILANO, il 5 APRILE al Palalottomatica di ROMA, il 7 APRILE al Mandela Forum di FIRENZE, l’11 APRILE al Palaflorio di BARI e il 13 APRILE al Pal’Art Hotel di ACIREALE (Catania).

RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale dell’“Eutòpia tour”.

L’album “Eutòpia” (prodotto da TEG/Renzulli e distribuito da Sony Music Italy) è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Il disco, che ha esordito al terzo posto della classifica degli album più venduti in Italia e al primo posto della classifica dei vinili, è composto da dieci graffianti tracce in puro stile Litfiba, dove Piero Pelù e Ghigo Renzulli trattano diversi temi: dall’inquinamento all’estremismo religioso, passando per le vittime della ‘Ndrangheta ai nuovi media.

Il disco è disponibile anche nella versione doppio vinile, dove sono presenti due bonus track strumentali: “Tu non c’eri”, scritta da Piero Pelù, e “La danza di Minerva”, scritta da Ghigo Renzulli.