Eddie Vedder: nuova data italiana a Taormina

Eddie Vedder ha annunciato oggi una serie di concerti in Europa tra maggio e giugno. Il tour di Vedder partirà il 29 maggio da Amsterdam e si concluderà proprio in Italia il 26 giugno al Teatro Antico di Taormina. L’annuncio della data di Taormina arriva qualche giorno dopo quello dell’esibizione da headliner al Firenze Rocks, il 24 giugno.

Lo special guest per tutto il tour europeo sarà Glen Hansard.

I biglietti per Firenze Rocks sono già in vendita; i biglietti per il concerto di Taormina e tutte le altre date europee saranno in vendita, in esclusiva per gli iscritti al fan club ufficiale, dalle 15:00 di lunedì 6 marzo alle 15:00 di mercoledì 8 marzo. La vendita generale partirà alle 10:00 di venerdì 10 marzo (www.livenation.it – www.ticketone.it).

EDDIE VEDDER 2017 – calendario del tour europeo

29 maggio – Amsterdam (Olanda) – AFAS Live

30 maggio – Amsterdam (Olanda) – AFAS Live

1 giugno – Berlin (Germania) – Zitadelle

3 giugno – Kvaerndrup (Danimarca) – Heartland Festival, Egeskov Castle

6 giugno – Londra (UK) – Eventim Apollo

7 giugno – Londra (UK) – Eventim Apollo

9 giugno – Dublino (Irlanda) – 3 Arena

11 giugno – Cork (Irlanda) – Live at the Marquee

19 giugno – Anversa (Belgio) – Lotto Arena

24 giugno – Firenze – Firenze Rocks Festival

26 giugno – Taormina ¬– Teatro Antico