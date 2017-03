Nel corso della puntata in onda questa sera, alle 20:30 su Retequattro, “Quarto Grado-La Domenica”, intervista Davide Stival, padre di Lorys, il bambino di 8 anni di Santa Croce Camerina (Ragusa), ucciso il 29 novembre 2014.

Per il delitto, lo scorso 17 ottobre, è stata condannata in primo grado a 30 anni di reclusione la madre Veronica Panarello, moglie di Davide. La donna si trova attualmente in carcere.