Bollate: Terzo Open day allo Sportello Europa Giovani

Continuano gli appuntamenti gratuiti e mensili dello Sportello Europa Giovani, organizzati dall’assessorato alle Politiche giovanili, Europa, Lavoro. Ecco il programma della ricca attività che si svolgerà il prossimo 28 marzo, dalle ore 10 alle 18, nella sede di piazza A. Moro.

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30, primo di 4 incontri formativi dedicato alla compilazione del curriculum vitae efficace, step fondamentale per poter entrare (o rientrare) nel mondo del lavoro. Il corso, tenuto da consulenti esperti, si terrà nella postazione “Spazio unico”.

Iscrizione obbligatoria online, dal sito Europagiovani.

https://goo.gl/forms/hexxMvZFKu4YJWhS2.

Dalle 17.30 alle 19.30, incontro sulle «Vacanze Alternative 2017», le opportunità per i giovani di svolgere attività estive di volontariato in Italia e all’estero, campi di studio e lavoro. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Ciessevi.

Tra le opportunità proposte, un campo di volontariato FAI a Tivoli e un campo di volontariato in Messico per la tutela delle tartarughe di mare, un campo di volontariato in Nepal con il progetto «Post disaster relief», o i campi di volontariato con Legambiente.

Iscrizione obbligatoria online dal sito Ciessevi

www.ciessevi.org/form/vacanze-alternative-bollate.

Per tutta la giornata lo staff sarà a disposizione degli under e over 35 interessati, per illustrare tutti i servizi: dalla ricerca lavorativa ai corsi gratuiti sul territorio e in tutta Italia, dalla consulenza personalizzata dei curriculum vitae all’informazione sulle opportunità lavorative, di studio e carriera nell’Unione Europea e nelle istituzioni comunitarie, dalla distribuzione di materiale informativo sull’Europa e le tematiche europee all’informazione sulle opportunità legate alla mobilità professionale europea (Erasmus plus, SVE, scambi europei, ecc.) fino consulenza sul curriculum vitae Europass e sul portafoglio Europass.

Nel corso della giornata si potranno anche conoscere le future attività e iniziative che saranno organizzate dallo Sportello Europa Giovani.

“Prosegue a ritmi serrati – ha detto l’Assessore Vania Bacherini alle Politiche giovanili, Europa, Lavoro – l’attività del nostro Sportello che sta diventando sempre più riferimento informativo e formativo per i cittadini che hanno necessità di orientarsi nel complicato mondo del lavoro e dello studio. Senza che vengano dimenticate le opportunità sul territorio per il tempo libero, altrettanto importanti”.

Al proposito, si ricorda che è ancora possibile partecipare al sondaggio dell’Amministrazione Comunale, rivolto ai giovani under 35 del territorio per monitorarne gli interessi.

Il sondaggio è disponibile e scaricabile sul sito «Europa giovani» del Comune di Bollate, nonché presso lo Sportello Polifunzionale, la Biblioteca comunale di Bollate centro e allo Sportello Europa Giovani.

E’ possibile restituire il sondaggio compilato sia via email all’indirizzo : europa@comune.bollate.mi.it, oppure imbucandolo in una delle urne presenti in Biblioteca o allo Sportello polifunzionale.

DOVE SI TROVA LO SPORTELLO EUROPA GIOVANI

Lo sportello Europa Giovani – Spazio Unico, si trova in Piazza A. Moro, nella struttura comunale dove precedentemente aveva la propria sede il Credito Bergamasco (e dov’era situato lo sportello ZTL).