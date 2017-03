L’Albero Verde della Vita, Associazione socio culturale di promozione, ovvero, realtà associativa presente sul territorio romano dal 14 dicembre 2012, oltre a fare informazione in ambito sociale si prodiga, concretamente, a favorire iniziative come talune già intraprese, secondo lo spirito civico che ne contraddistingue la peculiarità.

Pertanto, si ha a cuore la realizzazione di un evento di carattere carnevalesco ispirato al periodo del Charleston – sarebbe gradito il costume d’epoca -, finalizzato ad una raccolta fondi per la realizzazione del progetto sociale de “L’Albero Verde della Vita” ossia una casa di accoglienza per persone anziane autosufficienti, per venerdì 24 febbraio 2017 presso il “Circolo Montecitorio”, sito in Roma alla via dei Campi Sportivi n. 5, dal titolo “Festa di Carnevale”.

Il programma prevede l’apertura della serata alle ore 20.00 circa, con gli indirizzi di saluto del Presidente de “L’Albero Verde della Vita”, dei sostenitori, delle eventuali Istituzioni Civili e Militari che interverranno, serata danzante per gli ospiti che terminerà con un buffet. Sarà presentata, altresì, una sfilata di moda.

La manifestazione vedrà la partecipazione di insigni ospiti della cultura e dello spettacolo