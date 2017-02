Voli charter per Fatima

In occasione del 100° anniversario dalle apparizioni della Madonna a Fatima, gli operatori Duomo Viaggi di Milano e Brevivet di Brescia hanno promosso nuovi collegamenti aerei operati dal AlbaStar per raggiungere Lisbona e Oporto direttamente dall’Aeroporto di Milano Bergamo.

Dal 20 aprile al 4 giugno e dal 28 agosto al 14 settembre ogni lunedì verrà operato il volo diretto per Lisbona e ogni giovedì il volo diretto per Oporto. Si tratta di 14 partenze con 2300 posti disponibili con voli charter della compagnia Albastar che integreranno la programmazione di tutta la stagione realizzata con voli di linea.

I voli saranno operati con aeromobili Boeing 737-400 e 170 posti in classe unica con partenze alle ore 12 locali per consentire il collegamento anche per i passeggeri provenienti dal nord Italia.

Inoltre, Brevivet e Duomo, leader nel Nord Italia per i pellegrinaggi propongono soggiorni di quattro giorni (da lunedì a giovedì) e di cinque giorni (da giovedì a lunedì) con arrivi e partenze alternati sugli aeroporti di Lisbona e Oporto.

Dalla partenza e per tutti giorni in terra portoghese è garantita la presenza di un accompagnatore per la visita della città di Lisbona nonchè tour che verranno organizzati con itinerari nelle incantevoli cittadine medievali del Portogallo.

Presso le Agenzie di Viaggio sono disponibili tutti i dettagli relativi ai soggiorni e ai voli di linea.

(c.t.)