“Vanità” secondo singolo di Giorgia

Da venerdì 27 gennaio, è online il video di “VANITÀ”, il secondo singolo di GIORGIA, attualmente in rotazione radiofonica, estratto dal decimo album di inediti dell’artista, “ORONERO” , già disponibile nei negozi, in vinile e in digitale.

Il video di “Vanità” mette in scena ‘la gente’ di cui si parla nel testo, tre racconti che si intrecciano e formano un affresco corale di storie di vita dove i personaggi rappresentano le sfaccettature che la vanità può rappresentare.

“Vanità”, il cui testo porta la firma di GIORGIA è un brano di denuncia verso una società nella quale il giudizio prevale sul dialogo, ma anche un campanello d’allarme per un’umanità che sembra aver perso la propria rotta.

Un testo-critica all’opportunismo e alla falsità dei nostri giorni, con un sound contemporaneo che rispecchia una nuova ricerca autorale e musicale di Giorgia.

GIORGIA sarà tra gli ospiti della 67° edizione del Festival di Sanremo nella serata di mercoledì 8 febbraio e tornerà a esibirsi su quello stesso palco che l’ha vista trionfare nel 1995 con il brano “Come saprei”.