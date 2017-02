The Cranberries: annunciate altre quattro date

Ottime notizie per i fan italiani dei Cranberries. Oltre al concerto annunciato qualche giorno fa al Teatro degli Arcimboldi di Milano (12 giugno), la band irlandese sarà in Italia per altre quattro date nel mese di giugno:

il 23 si esibiranno sul palco del Postepay Sound, all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta,

il 24 a Firenze Rocks (Visarno Arena – Parco delle Cascine) nello stesso giorno di Eddie Vedder,

il 26 all’interno della rassegna Luglio Suona Bene in programma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, e

il 27 all’Arena della Regina di Cattolica, nell’ambito dell’evento Arena devi suoni.

I biglietti per le date italiane saranno in vendita dalle 11.00 di venerdì 24 febbraio tramite il circuito TicketOne www.ticketone.it

Gli iscritti a My Live Nation potranno accedere a una prevendita dedicata dalle 10.00 del 23 febbraio alle 10.00 del 24 febbraio.

Per informazioni www.livenation.it.

Per la data di Firenze ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti tramite l’App ufficiale del festival, Firenze Rocks, dalle 10.00 del 23 febbraio alle 10.00 del 24 febbraio.

The Cranberries hanno venduto oltre 40 milioni di album e si sono esibiti per milioni di fan in tutto il mondo. Il loro tour del 2016 ha registrato sold-out in Europa e Perù, dimostrando di essere anche uno dei gruppi più popolari al mondo. Hanno inoltre oltre 2.2 milioni di ascolti su Spotify al mese e sono seguiti da più di 4 milioni di fan su Facebook.