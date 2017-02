The Cranberries, agli Arcimboldi

Torna in Italia la band irlandese, al Teatro degli Arcimboldi di Milano il prossimo 12 giugno.

Un concerto imperdibile in cui Dolores O’Riordan e compagni proporranno i brani più famosi del loro repertorio in un set acustico e accompagnati da un quartetto d’archi.

Il chitarrista Noel Hogan ha detto: “Siamo molto contenti di questo tour. In questi ultimi mesi abbiamo lavorato con la Irish Chamber Orchestra dell’Università di Limerick (Irlanda) sulle versioni con archi dei nostri brani più conosciuti. Abbiamo già fatto concerti unplugged in passato, ma questo tour sarà particolarmente speciale.”

La band (Dolores O’Riordan, Noel Hogan, Mike Hogan e Fergal Lawlor) sta anche lavorando a del nuovo materiale, quindi la scaletta includerà almeno tre canzoni nuove.

Il concerto in Italia il prossimo giugno è attesissimo dai loro numerosi fan, e arriva a cinque anni di distanza dall’ultimo tour italiano. Il 2017 segnerà il ritorno della band anche a livello discografico.

I biglietti saranno in vendita dalle 11:00 di giovedì 9 febbraio tramite il circuito TicketOne www.ticketone.it. Gli iscritti a My Live Nation potranno accedere a una prevendita dedicata, anticipata di 24 ore, dalle 10:00 di mercoledì 8 febbraio (www.livenation.it).