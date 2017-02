Teatro Nuovo di Ferrara: “Il Principe Ranocchio”, il musical

Domenica 12 Febbraio alle ore 17 il musical della Compagnia BIT IL PRINCIPE RANOCCHIO sarà sul palco del Teatro Nuovo di Ferrara – UNICA DATA IN REGIONE – per incantare grandi e piccoli con una delle fiabe più belle di tutti i tempi.

Produzione inedita e interamente italiana candidata agli ultimi Oscar Italiani del Musical, in 2 anni IL PRINCIPE RANOCCHIO ha saputo divertire ed emozionare oltre 50.000 spettatori in tutta Italia.

Liberamente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm, originale nel testo, nelle musiche e nella caratterizzazione dei personaggi, fin dalla prima scena lo spettacolo condurrà piccoli e grandi in un mondo magico e divertente, sapendo farli commuovere, divertire e riflettere sul valore della diversità.

Il principe Frog, trasformato in un brutto ranocchio da un sortilegio della Strega Baswelia e costretto a vivere in uno stagno insieme al suo eccentrico amico Gerard – servo astuto e agile consigliere, anch’egli vittima dell’incantesimo di Baswelia – farà un incontro straordinario, quello con la bella Lilian, un’insolita principessa che alla routine e alle ricchezze del castello preferisce la libertà degli spazi aperti e della natura.

L’incantesimo svanirà solo se Frog riuscirà a farsi baciare da una fanciulla; per questo motivo, il ranocchio tenterà in tutti i modi di conquistare l’amore di Lilian, ma per farlo dovrà riuscire a farsi amare e accettare per ciò che è veramente. Intanto la strega Baswelia, venuta a conoscenza dell’incontro tra Frog e Lilian, farà di tutto per impedire che il loro amore si realizzi e che l’incantesimo di Frog si spezzi.