Teatro Il Celebrazioni : Decibel con Enrico Ruggeri

Decibel, la storica band fondata da Enrico Ruggeri, si riunisce dopo 40 anni e con il suo tour farà tappa al Teatro Il Celebrazioni di Bologna mercoledì 26 aprile.

Il 10 marzo, a precedere il tour, sarà l’uscita del nuovo album dello storico gruppo, “Noblesse Oblige”, composto da 12 brani inediti e 3 grandi successi.

Siamo nel 1977. Mentre il punk prende piede in tutto il mondo, tra i banchi di scuola del Liceo Berchet di Milano, Enrico Ruggeri fonda i DECIBEL insieme agli amici Silvio Capeccia e Fulvio Muzio. Oggi, a distanza di 40 anni, i pionieri del punk in Italia si riuniscono per fare di nuovo musica insieme.

«Proviamo a scrivere delle canzoni: se riteniamo non siano all’altezza degli album pubblicati dai Decibel, che vengono ricordati ancora oggi a 40 anni di distanza, buttiamo via tutto. Questo è quello che ci siamo detti prima di cominciare a registrare. L’album uscirà: abbiamo vinto anche con il nostro passato».

PREZZI (comprensivi di prevendita): I platea 40,00 € – II platea 34,50 € – balconata e palchi 28,50 €

