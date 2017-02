Sting – 57Th & 9Th Tour

AGGIUNTE NUOVE DATE IN ESTATE:

25/07 – CIVIDALE DEL FRIULI – MITTELFEST (PARCO DELLA LESA)

28/07 – MANTOVA – ARTE & MUSICA (PIAZZA SORDELLO)

Biglietti in vendita dalle 12:00 del 17 febbraio

Il nuovo tour di Sting, 57th & 9th World Tour, con gli special guest The Last Bandoleros e Joe Sumner, sta avendo un successo travolgente e ottenendo grandissime recensioni.

Partito da Vancouver la scorsa settimana, lo spettacolo rock con una band di 4 elementi farà tappa in 24 città in Nord America, prima di approdare in Europa il 21 marzo. Per questa prima tranche europea, Sting si sibirà al Fabrique di Milano il 23 marzo (concerto sold-out). Grandi notizie per i fan italiani, perché il tour tornerà in Italia anche in estate, con due date a luglio: il 25 a Cividale del Friuli e il 28 a Mantova.

I biglietti per le due date estive saranno in vendita dalle 12:00 di venerdì 17 febbraio su TicketOne.it.

Sono inoltre state aggiunte date in America Centrale e America del Sud, Singapore, Honk Kong, Tokyo e Osaka, e verranno aggiunti altre date estive in alcuni festival europei. Calendario completo su www.sting.com.

Durante il suo 57th & 9th Tour, Sting sarà accompagnato da una band composta da 3 elementi, che comprende il suo chitarrista “di fiducia” Dominic Miller, Josh Freese (batteria) e Ruful Miller (chitarra).

Il dodicesimo album di, 57th & 9th, è il suo primo progetto rock/pop in oltre un decennio ed è uscito l’11 novembre scorso su etichetta A&M/Interscope Records. Il disco, che contiene 10 brani, rappresenta la varietà dello stile musicale di Sting da un punto di vista melodico e di scrittura, a partire dal primo singolo rocckeggiante “I Can’t stop Thinking About You”, fino alla “feroce” “Petrol Head” all’inno “50,000”. L’album è prodotto da Martin Kierszenbaum ed è stato registrato in poche settimane insieme a collaboratori storici di Sting, Dominic Miller (chitarra) e Vinnie Colaiuta (batteria), così come il batterista Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n’ Roses), il chitarrista Lyle Workman e la band Tex-Mex di San Antonio The Last Bandoleros (backing vocals).

57th & 9th è organizzato da Live Nation Global Touring, prodotto da Cherrytree Management e RZO Entertainment.

STING:

Compositore, cantante, attore, autore e attivista – Sting è nato a Newcastle, Inghilterra, e si è trasferito a Londra nel 1977; lì ha formato i Police insieme a Stewart Copeland e Andy Summers. La band ha pubblicato cinque album, ha vinto 6 Grammy, e 2 Brits e nel 2003 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame.

Sting ha ricevuto come solista 10 Grammy, 2 Brits, 1 Golden Globe, 1 Emmy, 3 nomination agli Oscar, una nomination ai TONY, il Century Awards di Billboard Magazine, e il MusiCares Person of the Year nel 2004. È inoltre membro del Songwriters Hall of Fame e, nel 2014 ha ricevuto il Kennedy Center Honors, uno dei riconoscimenti più prestigiosi negli Stati Uniti. Nel Corso della sua lunga carriera ha venduto quasi 100 milioni di album (tra album pubblicati con i Police e quelli da solista).

Sting è famoso per il suo supporto ad organizzazioni per i diritti umani, come la Rainforest Fund, Amnesty International e Live Aid. Insieme alla moglie Trudie Styler, Sting ha fondato la Rainforest Fund nel 1989, per proteggere le foreste pluviali del mondo e le popolazioni indigene che le popolano. Insieme, hanno tenuto 17 concerti benefici per sensibilizzare e raccogliere fondi per le risorse a rischio del nostro pianeta; il prossimo evento avrà luogo il 14 dicembre a Carnegie Hall. Dalla sua nascita, la Rainforest Fund è cresciuta fondando una rete di organizzazioni interconnesse che operano in oltre 20 paesi di tre continenti.

Per info www.livenation.it