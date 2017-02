“Starlight”: romanzo di Cristina Chiperi

Esce oggi “Starlight” l’atteso romanzo di Cristina Chiperi, giovane scrittrice nata dal web (Garzanti editore).

Cristina Chiperi ha solo diciotto anni ma è già un fenomeno editoriale senza paragoni. È l’autrice italiana più amata di Wattpad con oltre 20 milioni di visualizzazioni. I suoi libri della serie My dilemma is you sono stati per mesi in vetta alle classifiche.

Ed ecco Starlight, il primo romanzo di una nuova imperdibile serie. La storia di un’amicizia che sembrava infinita. La storia di una promessa tradita che cambia tutto. La storia di una scelta che ricuce le ferite dell’anima. Perché anche le stelle possono perdersi, ma nessuno cielo è mai così infinito da non farle rincontrare.

Cristina incontrarà il pubblico e firmerà le copie del suo libro in giro per l’Italia a partire da Padova, sabato 11 febbraio alla libreria Ubik alle ore 17:00 e a Milano, domenica 12 febbraio alla libreria Mondadori in Duomo sempre alle ore 17:00.