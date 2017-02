“Spostato di un secondo”, nuovo album di Masini

Il 10 febbraio esce “Spostato di un secondo”, il nuovo album di inediti di MARCO MASINI, a sei anni dal precedente album in studio. Il disco contiene il brano omonimo con cui l’artista sarà in gara nella sezione Campioni al 67° Festival di Sanremo (in programma al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio).

Il brano che dà il titolo al disco e che Masini porterà sul palco dell’Ariston è stato scritto dallo stesso Masini con Zibba e Diego Calvetti e prodotto da quest’ultimo.

Nella serata di giovedì 9 febbraio, in cui il Festival sceglie di omaggiare la tradizione della canzone italiana, l’artista interpreterà il brano “Signor Tenente” dell’indimenticabile amico e collega Giorgio Faletti.