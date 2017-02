Simona Molinari Loving Ella

“Loving Ella” è uno progetto che Simona Molinari ha voluto regalare a se stessa, prima ancora che al pubblico.

La regina del jazz è sicuramente l’artista che ha più influenzato gli studi e la formazione di questa cantautrice, capace di spaziare con disinvoltura tra i generi, ma da sempre legata, a doppio filo, al mondo del jazz.

Lo spettacolo che Simona Molinari porta lunedì 20 febbraio al Teatro Puccini di Firenze non è il “solito” tributo. Piuttosto un viaggio narrativo in cui le canzoni che hanno caratterizzato la carriera di Ella Fitzgerald si intrecciano ad aneddoti e storie della sua vita: gli inizi, gli amori, le passioni, la malattia.

Un live alla scoperta del mondo interiore ed esteriore di quella che veniva definita la “First Lady of Song”. All’interno del concerto Simona inserisce anche alcuni dei suoi brani più significativi, rivelando quanto la musica di Ella abbia contribuito al suo odierno amore per lo swing e per il jazz.

Con “Loving Ella Fitzgerald” Simona Molinari si conferma astro del jazz, della bossa nova e della musica leggera al femminile, una grande voce capace di interpretare un mondo musicale vasto e colto, affrontato però in modo fresco e leggero.

“Ho inzuppato le mani in tutti i vinili più belli di Ella, mi sono imbattuta in Duke Ellington, Ghershwin, Jobim, Cole Porter e ho scelto le cose che mi hanno colpito di più e quelle che mi hanno toccato il cuore”.

Info spettacolo

Teatro Puccini – via delle Cascine, 41 – Firenze

Info tel. 055.362067 – 055.667566 – 055.240397

www.teatropuccini.it – www.bitconcerti.it – www.eventimusicpool.it – #molinarifi17

Organizzazione: Prg Firenze www.prgfirenze.it e Music Pool www.eventimusicpool.it

Biglietti (esclusi diritti di prevendita)

Primo settore 25 euro

Secondo settore 20 euro

Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055 210804)

Boxol www.boxol.it (tel. 055 210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)

Sconti e riduzioni

I bambini sotto i 4 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere.

Portatori di handicap

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore (a cui viene concesso un ingresso gratuito). I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana o telefonicamente allo 055210804 (pagando con carta di credito). Per accedere a una sistemazione consona, si sconsiglia l’acquisto di un biglietto generico.