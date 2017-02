Roma,Teatro Biblioteca Quarticciolo:”Teatro Naturale?”

Reduce dalla tournée in Francia, ospite del Centro Islamico di Parigi e del Théâtre Massalia di Marsiglia, arriva a Roma, al Teatro Quarticciolo, dal 17 al 19 febbraio (ore 21), il Teatro delle Ariette con “TEATRO NATURALE? Io, il couscous e Albert Camus” di Paola Berselli e Stefano Pasquini con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini per laregiadi Stefano Pasquini.

Come tutte le creazioni della Compagnia il lavoro affida un ruolo centrale allo spettatore dell’evento teatrale, che sta dentro lo spettacolo invece di osservarlo da fuori. La drammaturgia si sviluppa attorno al cibo preparato in scena, in questo caso il couscous, e condiviso con gli spettatori come elemento evocativo concreto della memoria sensoriale del racconto che vede Stefano Pasquini ricordare i suoi anni giovanili e il suo incontro con la parola letteraria di Albert Camus.

Nello spettacolo si intrecciano e si confondono passato e presente: il passato della storia che viene raccontata e il presente dello spettacolo. Perché il teatro si fa solo al presente e parla solo di oggi anche quando racconta storie di molti anni fa.

Teatro Biblioteca Quarticciolo

Via Ostuni 8

Info e prenotazioni

Prenotazioni: tel 06 98951725 – 06 0608

Botteghino: feriali ore 18-21.30, festivi ore 16-18.30

Biglietto unico

20 euro