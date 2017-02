“MANTIDE” il nuovo singolo della band toscana anticipa il disco d’esordio in uscita nel 2017

Il brano è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming

Il brano anticipa l’uscita a marzo 2017 del loro album d’esordio, è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Dopo il successo di pubblico e di critica dell’Ep “Niente di Positivo”, la band toscana torna sulle scene con “Mantide”. Il brano, scritto da Alessio Dell’Esto e Mario Poli Corsi e registrato da Andrea Alunno Minciotti, è l’unico brano acustico del nuovo disco e lo anticipa documentando nel video l’esperienza di isolamento vissuta dalla band per le registrazioni e composizione dell’album.

“Abbiamo cercato un posto isolato da tutto e tutti nelle colline toscane – raccontano i Raniss – e ci siamo chiusi là suonando tutti i giorni tutto il giorno come hanno fatto grandi artisti negli anni passati. Il risultato è un lavoro composto da 8 tracce che uscirà a Marzo 2017″.

Mantide parla del rapporto e del cannibalismo che la Mantis Religiosa adotta in natura, mangiando il proprio partner durante l’accoppiamento. Da qui il paragone con un rapporto di coppia dove l’uomo, seppur oppresso e consapevole della fine certa della storia, per amore chiude gli occhi e va avanti, sperando di restare accanto alla propria donna.

I RANISS sono una band grossetana che parte da un duo nel 2010 con i fondatori Mario Policorsi (Voce e Chitarra) e Alessio Dell’Esto (Basso) amici e musicisti fin dal ’97, cui poi si è aggiunto Andrea Alunno Minciotti alla chitarra e Gianmarco Carlini alla batteria. Negli anni i loro percorsi si sono allontanati portando Alessio a muoversi tra Industrial e NuMetal con gli “Hellfire Society” e ad approfondire lo studio del basso diventando insegnante abilitato per “Bass to Rock”, e Mario a concentrarsi in progetti alternative e jazz-core con i Merme. La band ha un sound riconoscibile tra Alternative Rock e Post-Grunge. Nel 2013 pubblicano il loro primo singolo ufficiale “Disordine“. Il primo Ep della band, registrato da Andrea Alunno Minciotti (chitarrista e sound engineer della band), uscirà a maggio 2016 e conterrà cinque brani.