Dopo gli straordinari successi delle edizioni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 Radio Italia presenta un appuntamento davvero speciale: per la sesta edizione, oltre alla consueta serata milanese, RadioItaliaLive – Il Concerto raddoppia con una data unica e inedita a Palermo.

I due eventi sono stati annunciati in diretta ai microfoni di Radio Italia dall’editore e presidente Mario Volanti che aggiunge: “In occasione del 35° anno di Radio Italia solomusicaitaliana, abbiamo ritenuto corretto unire idealmente tutta l’Italia. Di conseguenza, oltre all’ormai tradizionale appuntamento a Milano, abbiamo scelto di regalare a tutti gli appassionati della musica italiana che vivono al sud del nostro Paese, un secondo straordinario concerto a Palermo. Siamo certi che, oltre all’atteso successo di Milano, la Sicilia e il Sud interverranno entusiasti a questo nostro evento.”

Gli eventi, come sempre gratuiti e realizzati grazie alla collaborazione con i comuni di entrambi i capoluoghi, si svolgeranno a Milano domenica 18 giugno 2017, e per la prima volta a Palermo venerdì 30 giugno 2017.

Straordinari gli interpreti delle passate edizioni che hanno reso la manifestazione tra le più acclamate e attese dell’estate italiana: da Luciano Ligabue a Cesare Cremonini, da Zucchero a Laura Pausini, da Tiziano Ferro a Eros Ramazzotti, da Biagio Antonacci ai Negramaro, da Claudio Baglioni a Gianna Nannini, sono solo alcuni tra i nomi che hanno reso il palco di “RadioItaliaLive – Il Concerto” il più prestigioso della scena italiana.

Con questi due appuntamenti, l’edizione 2017 punta ad essere ancora più social, partendo dai numeri impressionanti del 2016, con oltre 31milioni di persone raggiunte tramite le pagine social ufficiali di Radio Italia (Facebook, Twitter, Instagram e SnapChat).

Grazie alla condivisione su tutti i mezzi del gruppo Radio Italia, i due eventi “RadioItaliaLive – Il Concerto” saranno occasione di intrattenimento non solo per chi sarà presente in piazza, ma anche per tutti gli appassionati della musica in Italia e nel mondo. I concerti saranno infatti trasmessi in diretta contemporanea su Real Time e NOVE (canali del gruppo Discovery Italia), Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT e 35 TvSat, in HD can 570 DTT, 725 SKY, 135 TvSat e via cavo su Video Italia HD in Svizzera) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Vivrà in inoltre tempo reale sulle app gratuite “iRadioItalia” per iPhone, iPad, Android, Kindle Fire, Windows e Windows 8.