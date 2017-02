Puntata Speciale di Beautiful a Montecarlo

Lunedì 27 febbraio, Canale 5 presenta, alle ore 13.40, una puntata speciale della soap opera dei record “Beautiful”, seguita ogni giorno in Italia da una media di oltre 3.000.000 di telespettatori.

In occasione della registrazione delle puntate ambientate a Montecarlo, la produzione della soap ha seguito il cast nel capoluogo monegasco tra feste, conferenze con la stampa internazionale, incontri con i fan e, non da ultimo, un appuntamento a palazzo con il Principe di Monaco Alberto II.

Le telecamere hanno raccolto immagini di backstage, il dietro le quinte della realizzazione di alcune scene della soap, interviste alla troupe, al produttore, al regista e ovviamente agli attori protagonisti.

Un’ opportunità unica per scoprire cosa si nasconde dietro le telecamere di “Beautiful”, entrata nel 2010 nei Guinness World Records come “Soap opera più popolare attualmente in onda del mondo”, che quest’anno ha spento le candeline del suo trentesimo compleanno con oltre 7.000 puntate.