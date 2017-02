Nuove date del Tour di Benji & Fede

DOPO I SOLD OUT DI MILANO,VENARIA REALE, ROMA, BARI E NAPOLI, BIGLIETTI POLVERIZZATI ANCHE A BOLOGNA E FIRENZE!

SI RADDOPPIA A BOLOGNA E FIRENZE!

NUOVE DATE DELLO “0+ TOUR” A PER IL DUO RIVELAZIONE DELLA MUSICA ITALIANA!

Domenica 30 Aprile 2017 NUOVA

BOLOGNA @ ESTRAGON

Inizio Concerto: ore 20:05

Prezzi dei biglietti:

Posto Unico – EARLY ENTRY – €40,00 +ddp

Posto Unico – €25,00 + ddp

Prevendite Autorizzate:

Ticketone – www.ticketone.it

Vivaticket – www.vivaticket.it

Bookingshow – www.bookingshow.it

Domenica 14 maggio 2017 NUOVA

FIRENZE @ OBIHALL

Inizio Concerto: ore 20:05

Prezzi dei biglietti:

Posto Unico Platea- EARLY ENTRY – €40,00 + ddp

Posto Unico Platea- €25,00 + ddp

Galleria Numerata – €30,00 + ddp

Prevendite Autorizzate

Ticketone – www.ticketone.it

Box Office Toscana – www.boxofficetoscana.it/

Biglietti in vendita per le nuove date di Bologna e Firenze su ticketone.it dalle ore 14.30 di venerdì 3 febbraio. Disponibili nei punti vendita Ticketone ed in tutte le altre rivendite autorizzate dalle ore 10.00 di lunedì 6 febbraio.

Biglietti già disponibili per le date ancora in vendita.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.