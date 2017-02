Nesli e Alice Paba – Parte da Varese Instore Presentazione album

Nesli è tornato al Festival di Sanremo, per la seconda volta, con il brano Do retta a te in duetto con Alice Paba (vincitrice dell’ultima edizione di The Voice)

Venerdì 10 febbraio è uscito nei negozi e nei digital store KILL KARMA La mente è un’arma, il nuovo album di Nesli

Alice Paba, vincitrice dell’ultima edizione di The Voice, ha pubblicato il 10 febbraio, il suo primo album “Se fossi un angelo”.

Gli album Kill Karma la mente è un arma di Nesli e Se fossi un angelo di Alice Paba sono prodotti da Brando (GoWild Music/Universal Italia)

DATE INSTORE

Febbraio 13

ore 14.30 Varese Varesedischi

ore 18.00 Torino Mondadori

14

ore 14.30 Monza Feltrinelli

ore 18.00 Milano Mondadori Duomo

15 ore 17.00 Roma Discoteca Laziale

16 ore 18.00 Napoli Mondadori Vanvitelli

17 ore 18.30 Bari Feltrinelli

18 ore 15.00 Lecce Feltrinelli

19 ore 16.00 Cosenza Feltrinelli

20 ore 18.00 Catania Feltrinelli

21 ore 15.00 Palermo Mondadori