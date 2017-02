Mika a Sanremo10 anni dopo.

Giovedì 9 febbraio al Festival di Sanremo tornerà MIKA. La star internazionale, reduce dal successo televisivo del varietà Stasera CasaMika sarà il super ospite della terza serata del Festival.

MIKA è “molto contento ed emozionato di tornare a Sanremo. La prima volta è stata proprio dieci anni fa, il mio battesimo in Italia: era appena uscito il mio primo singolo, Grace Kelly. Da allora sono successe tante bellissime cose, e il mio rapporto con questo Paese è diventato molto speciale. Ho accettato con piacere l’invito di Carlo Conti, vengo per celebrare non la mia carriera, ma la Musica, e quale posto migliore per farlo se non Sanremo?”

Oltre ad esibirsi in alcuni suoi successi, MIKA dedicherà un momento a George Michael, rendendogli omaggio con una performance di “Jesus To a Child”.

L’esibizione di MIKA sarà dal vivo con l’Orchestra del Festival di Sanremo diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, insieme al coro TROUBAR CLAIR e ai musicisti aggiunti Mauro Negri, Nadio Marenco, Alessandro Cassani E Fabio Zacco.

Il 10 Febbraio esce su DVD e Bluray “MIKA LOVE PARIS” uno straordinario concerto tenutosi a Parigi e ripreso in alta definizione. Uno spettacolo eclettico, vivace ed emozionante, nel quale si spazia dalle sue hit più famose ad alcuni classici dei chansonnier francesi: una lettera d’amore di MIKA alla città in cui è cresciuto.