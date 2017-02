A VERISSIMO

VLADIMIR LUXURIA:

“C’è stato un periodo buio nella mia vita

in cui volevo farla finita perché non mi sentivo accettata”

DOMANI, SABATO 18 FEBBRAIO 2017, ALLE ORE 16.30, SU CANALE 5

“C’è stato un periodo buio nella mia vita in cui volevo farla finita. Pensavo che quelle come me non avessero un futuro. E’ stato un momento di depressione, ho abusato di sostanze stupefacenti, mi stordivo per dimenticare, in una sorta di morte bianca, di suicidio dilazionato”.

Così Vladimir Luxuria a Verissimo, parla per la prima volta delle difficoltà e del doloroso percorso che ha dovuto affrontare nella vita per essere accettata.

Ai microfoni di Verissimo racconta: “Grazie alla sofferenza che ho provato, oggi posso capire meglio quella degli altri e posso dire ‘Anch’io vado bene in questo mondo’. Io – prosegue – sono riuscita a superare questo periodo buio grazie all’aiuto delle mie sorelle e grazie alla pratica del buddismo”.

Vladimir Luxuria parla anche del suo rapporto con la chiesa e confessa: “Fin dall’infanzia ho sempre avuto una grande spiritualità, frequentavo la parrocchia. Mio malgrado, a un certo punto ho dovuto scegliere tra la Chiesa e me e ho scelto me stessa e il buddismo mi ha aiutata. Poi, – chiosa – ho avuto la fortuna di conoscere Don Gallo che mi ha insegnato che Gesù non discrimina le persone, che c’è posto anche per me e che anch’io ho diritto alla mia fede”.